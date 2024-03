Bce lascia fermi i tassi di interesse

(Di giovedì 7 marzo 2024) Come previsto la Bce ha deciso dire invariati id'. Nel dettaglio il tasso sui rifinanziamenti principali resta fermo al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti marginali al 4,75%. E' la quarta pausa nel ciclo di dieci rialzi consecutivi cominciato a luglio 2022. I primi tagli dovrebbero arrivare forse a maggio-giugno, una decisione ovviamente legata all'andamento dell'inflazione nell'eurozona, cosa su cui Francoforte ha dato segnali e numeri positivi. La Bce ha infatti tagliato la stima sull'inflazione per l'area euro rispetto alle previsioni di dicembre. Secondo le nuove stime, l'inflazione segnerà 2,3% nel 2024 (dal 2,7% precedente), 2% nel 2025 (da 2,1%) e 1,9% nel 2026.

