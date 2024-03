Baskin | quando un prof provò ad abbassare un canestro e aprì un mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) di Marco Pozzi In una scuola media di Cremona, nell’anno 2001, c’è un problema: in alcune classi ci sono ragazzi con disabilità, i quali, nell’ora di educazione fisica,giocano con i compagni, ne suscitano le proteste perché rallentano le azioni. Dunque: escluderli per far divertire gli altri, oppure includerli creando negli altri insoddisfazione? Il papà di una ragazza con disabilità e ilessore di educazione fisica scommettono di trovare una soluzione per includere in uno sport ragazzi con ogni tipo di abilità e disabilità; e cominciano a lavorarci, insieme a un gruppetto di studenti, con l’obiettivo d’inventare un gioco nuovo. Fra i vari sport da cui partire si sceglie fin da subito il basket. Ilinfatti attrae i ragazzi, che non appena vedono un cesto cercano spontaneamente di gettarci dentro qualcosa, che sia ...