Basket Play-In Gold | tegola per l’Halley Stagione finita per il neo acquisto Sacchi

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sembrava un infortunio di poco conto, invece lacon la maglia della Halley Matelica èancora prima di cominciare per lo sfortunatoMattia. Difatti, a seguito degli esami e delle visite effettuate con l’ausilio dello staff vigorino, il giocatore ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il tutto a causa di una distorsione al ginocchio nel corso di uno dei primi allenamenti sostenuti con la squadra durante la scorsa settimana. "A Mattia, che purtroppo non è riuscito a vestire la canotta della Halley nemmeno in una gara – scrive il Club matelicese – va il più grande in bocca al lupo da tutta la compagine societaria". Dunque, viene a mancare in cabina di regia quello che sarebbe potuto essere un ottimo ricambio per coach Trullo dopo la partenza di Sulina. ...

