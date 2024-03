Basket In Serie C si è aperta la seconda fase CmC | esordio da dimenticare La corsa salvezza di complica

(Di giovedì 7 marzo 2024) Non buona la prima, per il Cmc che all’delladove si lotta per restare nella C regionale, non ripete la prova di carattere dell’ultima gara della prima. Che una vittoria non facesse primavera dopo un girone di ritorno da incubo (due soli successi in dieci giornate) si poteva intuire, ma contro il Sancat Firenze si era vista una squadra più attenta e concreta, anche se 40 minuti sono pochi per dissipare i dubbi di una stagione. Invece il -15 della prima giornata dellacontro Altopascio, ha confermato il carattere bipolare della squadra, che continua a subire troppo dai 6,75 e dallo stesso arco pizzica poco. Niente è compromesso, ci sono ancora cinque giornate e 10 punti in palio, ma per salvarsi subito è bene arrivare tra le prime tre (i due ...

