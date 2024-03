Basket in carrozzina Rimini gioca bene | ma vince Vicenza

(Di giovedì 7 marzo 2024) Non basta una bella prova di carattere alla Nts Informaticaper avere la meglio dinella decima giornata del girone A della Serie B diin. Alla Carim finisce 55-60 ed è un peccato, soprattutto per essere andati così vicino all’impresa contro una formazione di spessore. La gara ha sempre visto gli ospiti al comando, a parte un primo quarto in cui una eccellente Nts aveva dato il meglio di sé (15-12). Poi l’aggancio e il sorpasso, col +6 del 30’ (41-47) che sembrava preludere a un allungo definitivo dei veneti. Invece no, carattere e buonete hanno permesso ai riminesi di restare in scia e dirsela fino all’ultimo, purtroppo senza esito positivo. Domenica prossima Nts sarà di scena a Padova nella tana del Cus. Il tabellino: Loperfido 16, ...

