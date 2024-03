Basilicata “caos to caos” | a sinistra spunta perfino Lamorgese | l’ex ministra dei flop

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 7 marzo 2024) Amici di panino, compagni di campo largo, alleati contro la destra, falange politica per bloccare la riconferma di Marco Marsilio in Abruzzo. Lottatori di sumo, altrove. Pd e M5S, come il dottor Jeckill e Mr Hide, in una regione recitano la parte dell’alleanza granitica, tipo la “gioiosa macchina da guerra” di Occhetto, diventa Armata Brancaleone, ring per la lotta nel fango, inciucio di portinarie, in, dove che più volare stracci, volano candidati.bloccata sul nome di Chiorazzo Tutto ruota, chi l’avrebbe detto, sul protagonismo delministro Speranza, lucano. Un tentativo in extremis di convincere Angelo Chiorazzo al passo indietro, sarebbe in corso in queste ore. Senza molte speranze di riuscita, però, se il manager del terzo settore ribadirà quanto detto in radio, ovvero che non ha alcuna intenzione di ...