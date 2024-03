’Baroni si nasce’ al ’Delle Energie’

(Di giovedì 7 marzo 2024) Continua con successo la rassegna di teatro dialettale amatoriale ’Commedie Nostre’, promossa dalla Lido degli Aranci. Sabato prossimo al Teatro delle Energie di Grottammare, alle 21.15 andrà in scenasia cura della compagnia ascolana ’Li Freciute’, che ha festeggiato da pochi giorni ben vent’anni di attività. Liberamente tratta da ’I casi sono due’ di Armando Curcio, riduzione a cura di Stefano Sciamanna. Il barone Ottavio del Duca e sua moglie, la baronessa Aspasia, nella monotonia di tutti i giorni, soli e ormai anziani, senza eredi, riversano il loro istinto genitoriale frustrato verso il proprio anziano cane Medoro. In casa con loro vivono e lavorano i camerieri, il maggiordomo Federico e il cuoco Gaetano Esposito, assunto da poco tempo e che a causa di un malinteso crederà di essere figlio illegittimo del barone. Info al 3356234568 ...

Il Direttore del Teatro Coccia e Direttore artistico del Premio parla delle competenze manageriali come presupposto fondamentale per iniziative culturali

