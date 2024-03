Barcellona | Xavi | “Testa al Napoli? No Pensiamo a battere il Maiorca e mettere pressione a chi ci precede”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il ritorno degli ottavi di Champions League contro ilpuò aspettare. Nelladi, tecnico del, c’è infatti la sfida di Liga contro il, cruciale per restare in scia della capolista Real Madrid (attualmente a +8). “Il campionato non lo considero già perso. Domani possiamo avvicinarci ealle squadre che ci precedono. Non possiamo pensare solo alla Champions – ha spiegato l’allenatore dei catalani – Ci proveremo fino alla fine, senza mai gettare la spugna. Contro l’Athletic abbiamo sprecato una grande chance. Dovremo invece portare a casa i tre punti contro il“.ha poi parlato dei singoli, tra campo e dirigenza: “L’infortunio di Pedri non è grave come si temeva. Non deve ...