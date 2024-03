Barcellona in emergenza totale | mossa disperata di Xavi in allenamento

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 7 marzo 2024) In vista di-Napoli,, tecnico dei blaugrana, è costretto ad unanel corso dell’odierno. Domani il Napoli scenderà in campo allo Stadio Maradona per affrontare il Torino di Ivan Juric. Il Napoli è chiamato a vincere per continuare a sperare in un piazzamento che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League. Per il match di domani, Francesco Calzona, tecnico del Napoli, dovrà fare a meno di Cyril Ngonge e Jens Cajuste. In dubbio, invece, la presenza di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro è uscito anzitempo nel corso del match contro la Juventus e sta tentando un recupero lampo in vista di domani. Nonostante potrebbe essere convocato, però, non è certa la sua presenza in campo dal primo minuto. Calzona, infatti, potrebbe preferire non rischiarlo ...