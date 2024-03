Barak all’ultimo respiro | la Fiorentina batte 4-3 il Maccabi Haifa | errori e tanto cuore per la Viola

Pagelle Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4, la sentenza Beltran: Barak in extremis: La Fiorentina vince all'ultimo respiro in questo primo appuntamento, valido per l'accesso ai quarti di finale di UEFA Conference League, con il Maccabi Haifa.footballnews24

Barak la ribalta e fa vincere i viola: Maccabi Haifa piegato nel recupero (3-4): Termina 3-3 la gara d'andata degli ottavi di finale di UEFA Conference League tra Maccabi Haifa e Fiorentina. Primo tempo non esaltante per i viola, nonostante il vantaggio dopo pochi minuti con Nzola ...sportpaper

CONFERENCE LEAGUE - Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4, la decide Barak: nella ripresa Beltran (59’) la pareggia e Khalaili (68’) riporta avanti gli israeliani prima del pareggio di Mandragora (73’). Al 95' è Barak a trovare la via del gol, con Italiano che tira un sospiro ...napolimagazine