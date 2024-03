Bagnini | camerieri e chef | è allarme stagionali “Pochi i giovani | over 50 pronti a rimettersi in gioco”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) La Spezia, 7 marzo 2024 – Erano presenti all’evento di Confcommercio, con un desk e depliant esplicativi, anche il Centro per l’impiego della Spezia di via XXIV Maggio e le agenzie di somministrazione Tempor di via Doria, Ali, Randstad, che si sono messe per l’occasione a disposizione dei consulenti delle imprese presenti. Il Centro per l’impiego collabora con Confcommercio e con tutti gli enti coinvolti del territorio nell’ambito della rete per il lavoro. Le agenzia di somministrazione oltre ad occuparsi di ricercare lavoratori a tempo determinato, indeterminato e in apprendistato, sono impegnate anche in tutti quei servizi connessi alle risorse umane, quali il servizio di ricerca e selezione; corsi di formazione e tirocini. "Per quanto riguarda il settore del turismo, il comparto al quale è in prevalenza dedicata la giornata di oggi – spiega Marilena Romano, responsabile della ...