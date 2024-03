Bagnaia corre per la storia | ma che sfida con Marquez

(Di giovedì 7 marzo 2024) Si riparte da Peccoche festeggia a Valencia, dopo una stagione prima dominata e poi messa in dubbio per il terribile incidente di Barcellona. La MotoGp riparte da qui, a caccia del prossimo padrone, con una Ducati che promette di essere ancora la moto più veloce ma una grande novità: Marcha spostato il peso dei suoi otto titoli mondiali sulla Rossa e da lì cercherà di costruirsi l'ultima favola di una carriera straordinaria. C'è spazio, insomma, per vivere un Mondiale aperto e appassionante. Quanto equilibrato? Panorama lo ha chiesto a Mauro Sanchini, pilota e commentatore ai microfoni di Sky Sport che trasmette in diretta ed esclusiva l'intera stagione. Cosa ti aspetti? "Una stagione divertente e molto incerta. Gli equilibri si sono mossi e per Pecconon sarà facile confermarsi campione per la terza volta di ...

