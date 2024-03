Autostrada A1 | chiusure notturne nella Variante di Valico

Leggi tutta la notizia su firenzepost

ROMA – Sull'A1 Milano-Napoli Direttissima, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Firenzuola (km 27+960) e Località Aglio (km 32+966), in direzione di Firenze, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 15 alle 7:00 di sabato 16 marzo 2024.