Automobilismo | tappa mondiale nel deserto per il pilota castrocarese Gaspari limita i danni ad Abu Dhabi

(Di giovedì 7 marzo 2024) Per ilEnricol’AbuDesert Challenge – seconda prova, dopo la Dakar, del Campionato del Mondo Rally-Raid – è stato un vero calvario a causa di molteplici problemi tecnici, consistiti innumerose forature, rottura della cinghia e cedimento completo dei freni all’inizio di una delle ultime tappe. Navigato da Alberto Marcon,corre con una Polaris Rzr Pro-R, assistito dalla scuderia spagnola Th-Trucks e si è comunque piazzato al nono posto assoluto, quinto fra gli iscritti alla serie iridata, nell’ambito della categoria Ssv, che fa classifica a parte rispetto alle altre tipologie di vetture; attualmente ilromagnolo è sesto in campionato. Prossimo appuntamento (il terzo di cinque) il 7 aprile in Portogallo.