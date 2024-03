Autocisterna si ribalta sulla FiPiLi | strada chiusa e traffico nel caos

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Cascina (Pisa), 7 marzo 2024 – Ancora guai per la Firenze-Pisa-Livorno, ancoranel. Un'si èta prima dell'uscita di Cascina in prossimità di Latignano. Il mezzo è carico di percolato; singolarmente è la seconda cisterna carica di percolato (il liquido che si genera dalle infiltrazioni d’acqua nei rifiuti, generalmente nelle discariche) che siin pochi giorni in provincia di Pisa, infatti l’altro ieri un analogo incidente si era verificato a VolterraSarzanese Valdera. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i luoghi con l'ausilio dell'autogrù. Il conducente lievemente ferito è stato affidato al personale sanitario del 118; sul posto anche Arpat, poliziale e AVR.