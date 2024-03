Autobus in ritardo per ingorghi C’è la app che avvisa gli utenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Strade chiuse, cantieri, incidenti, frane: sono tante le cause che possono portare una dover modificare il proprio percorso, a volte con un certo preavviso in caso di lavori programmati, a volte con variazioni quasi istantanee. Da qualche giorno l’app Ctpi offre aglidei servizi urbani ed extraurbani effettuati da Autolinee Varesine e Castano la possibilità di rimanere aggiornati sulla propria linea di riferimento, con una semplice funzione che permette di ricevere in tempo reale le notifiche sulla propria tratta. Eventuali avvisi relativi a variazioni di percorso, modifiche agli orari o problematiche momentanee che vanno a perturbare il servizio arrivano dunque automaticamente sullo smartphone, senza più necessità per l’utente di cercare di sua iniziativa tali informazioni sul sito web. Qualche migliaio di...