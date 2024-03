Auto incendiate per vendetta | 6 arresti

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoAlle prime luci dell’alba, i Carabinieri delle Compagnie di Massafra e Castellaneta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 6 persone (4 in carcere, 2 aglidomiciliari), presunte responsabili, a vario titolo, di “furto aggravato” in concorso, “spaccio di sostanze stupefacenti”, “ricettazione”, “incendio aggravato” in concorso e “detenzione di armi”. Nello specifico, secondo la ricostruzione degli eventi effettuata nel corso delle indagini, è emerso che, nei comuni di Massafra, Mottola e Palagianello, 4 degli indagati, tra l’ottobre del 2021 ed il maggio del 2022, avrebbero incendiato 5vetture, tentando, poi, senza riuscirvi, di dare fuoco ad un altro veicolo, di proprietà del nuovo compagno ...