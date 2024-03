Auto elettriche | l’Europa prepara le misure contro la Cina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 7 marzo 2024) La Commissione europea, che a settembre scorso ha avviato una procedura per indagare le importazioni dia batteria (BEV) dalla, ha deciso di muoversi con anticipo sulla conclusione dell’indagine. Secondo un documento diffuso nella giornata di lunedì, l’Ue starebbe valutando di imporre tariffe con effetto retroattivo anche sui BEV già importati dal paese asiatico. La misura sarebbe prevista per difendere le casemobilistiche europee dalla concorrenza sleale dell’industria cinese, dal momento che esisterebbe già “sufficiente evidenza” che i grandi colossi dell’elettrico, come Byd, SAIC, Nio e Tesla China e altre aziende coinvolte nell’ecosistema cinese, abbiano esportato in Europa beneficiando di aiuti di Stato. Si tratterebbe di tre categorie di sussidi: trasferimento diretto o potenziale di ...