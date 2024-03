Autista della Trotta bus aggredito | fermato un 20enne marocchino

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesima aggressione ai danni di unbus alla fermata Arco di Traiano verso le 15.30 di oggi pomeriggio. L’austista è stato trasportato in ospedale per aver preso alcuni pugni da un ragazzo di 20 anni. I motivi del gesto sono ancora ignoti. Le ricercheSquadra Volante Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno permesso di individuare e rintracciare l’aggressore, poi condotto in Questura. Si tratta di un cittadino italiano nato in Italia, di origini marocchine. L’uomo verrà probabilmente denunciato a piede libero. È il secondo caso in pochi giorni di aggressione ad un. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

