Autismo | l’appello delle mamme | Servono più soldi e servizi

(Di giovedì 7 marzo 2024)e qualità di vita, "servirebbero piùe aiuti economici. Ora speriamo nella creazione di un centro specializzato a Melegnano". Alla vigilia della festa della donna, sono tredi Fracta Limina, fondazione che aiuta i ragazzi con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie, a raccontare difficoltà, timori e aspettative di chi convive quotidianamente con la disabilità. Marisa Prete - 54 anni, impiegata nella pubblica amministrazione - e il marito Luigi sono i genitori di Federico, 22 anni. Papà e mamma se ne occupano alternativamente, "io grazie allo smart working e mio marito attraverso la 104 – racconta Marisa -. La collaborazione in famiglia è fondamentale, ma è altrettanto importante la presenza di strutture di supporto". Federico frequenta un centro specialistico a Mediglia, dove pratica nuoto e ...

FESTA DELLA DONNA: DOMANI PRESENTAZIONE DI UN LIBRO IN CORTE DI appello ALL’AQUILA: L’AQUILA – Il CRAL giustizia dell’Aquila, in occasione della Festa della donna, organizza per domani alle 15 nella aula magna della Corte di appello la presentazione del libro “Donne: destinazione ...abruzzoweb

Storia breve (ma non troppo) di Accorciabro, il tiktoker che accorcia i video lunghissimi: Riassume i video degli altri creator, castiga i perditempo e fa felici i follower, che lo taggano e lo invocano ovunque: ritratto dell’ultimo fenomeno ...laprovinciapavese.gelocal