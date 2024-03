Aumento di 200 euro al mese sulla pensione da subito | non è un sogno | non perdere questa opportunità

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 7 marzo 2024) Grazie allaintegrativa si può aumentare l’ammontare mensile dell’assegno. Quanto bisogna versare per ottenere una maggiorazione di 200? L’iscrizione a un Fondo per laintegrativa comporta numerosi vantaggi, perché consente di incrementare l’importo della prestazione. Come ottenere un assegno pensionistico più elevato? – informazioneoggi.itSi tratta di un’ottima soluzione, soprattutto se si pensa che i nuovi assegni previdenziali, a causa del ricalcolo contributivo, non sono molto elevati. Per assicurarsi una rendita sufficiente a svolgere una vita dignitosa, è opportuno attivarsi molto prima del pensionamento, versando, ogni, una somma di denaro in un Fondo per laintegrativa. Ma si tratta di un’operazione davvero conveniente oppure nasconde delle insidie? Per ...