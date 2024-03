Aumento delle violenze di genere a Monza | dati preoccupanti e azioni di contrasto efficaci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’ultimo episodio, qualche mese fa: una ragazza aggredita all’alba mentre scendeva le scale alla stazione ferroviaria didi, codici rossi, stalking. Reati spia. L’attenzione è sempre alta. Lesessuali sono in lieve rialzo, dai 66 casi registrati del 2021 ai 72 nel 2022 fino ai 75 nel 2023. Con 9 arresti e 37 denunce. Va meglio per gli atti persecutori, che sono stati 115 nel 2023 rispetto ai 149 dell’anno precedente e i 153 del 2021. Delitti per i quali erano state arrestate 4 e denunciate 65 persone nel 2023. I maltrattamenti in famiglia sono stati 230 rispetto a 157 del 2022. Con 11 persone arrestate e 153 denunciate. Molto si fa per contrastare un fenomeno grave e intollerabile. La Divisione Anticrimine, da gennaio 2021 al 17 ottobre 2023, ha emesso 119 ammonimenti, di cui 63 per ...