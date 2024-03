Auguri per la Festa della Donna 2024 | le frasi più belle da inviare l’8 marzo

Ogni anno si celebra la Giornata internazionale della donna : le conquiste, le lotte e ha come scopo quello di non far mai calare l’attenzione sulle ... (amica)

Brambati: "Elkann ed Exor stufi di mettere soldi per la Juventus": Credo che qualche acquisto lo faranno ma la politica del risparmio non sia finito. Non so se mai torneranno i tempi in cui si spendevano 95 mln per Higuain. Forse non vogliono più spendere certe cifre ...tuttojuve

La psichiatria dell’ospedale di Saronno celebra il centenario della nascita di Franco Basaglia: Cinque sagome cartonate di Marco Cavallo insallate nelle diverse strutture e la proiezioni del docufilm "Sull’Adamant – dove l’impossibile diventa possibile" aperta alla cittadinanza ...varesenews

Frasi e Auguri per la Festa della donna: le più belle da inviare l’8 marzo: Una raccolta di frasi famose per la Festa della donna. Per donne speciali. Belle perché forti. Forti perché belle. Da mandare via whattsapp, messanger, mail ...amica