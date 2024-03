Auguri di buona Festa della donna l’8 marzo | immagini e frasi con mimose

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024) Glidisono una consuetudine per l’8e sono tanti gli utenti che cercanoad effetto o meme a riguardo da inviare tramite WhatsApp o sui social per omaggiare il gentil sesso. Come ogni anno, in questa giornata, si ricorda l’importanza, purtroppo ancora vittima di violenza e di discriminazioni in diversi ambitinostra vita. L’8quindi si celebra questa ricorrenza con i classicidi, che possa insomma trattarsi di un pensiero materiale o digitale, quello che conta per molte persone è omaggiare questa Giornata Internazionale ...