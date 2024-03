Atto primo con lo Slavia | Milan sull’altalena | ma vuole vincere l’Europa League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il, lo ha detto anche Pioli che non è certo uno che si nasconde, ma ragiona un gradino per volta. Ed è il modo migliore per non perdere di vista la realtà dei fatti, che allo stato attuale si può raffigurare con l’immagine di un’altalena. Quella delle prestazioni, ondivaghe, di una squadra con grandi potenzialità, nomi importanti, ma incostante e ancora non in grado di esprimersi al proprio livello più alto con continuità. Lo testimonia la campagna europea di quest’anno, in cui le vittorie con Newcastle e Psg lasciano enormi rimpianti, se si pensa ai due pareggi iniziali che sarebbero potuti essere due successi, oppure il recente doppio confronto col Rennes nei sedicesimi, con l’andata sfavillante e il ritorno disastroso, non abbastanza però da compromettere il passaggio del turno. E ora, ...