Attività motoria alla scuola d’infanzia | Emilia Romagna prima in Italia | il progetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) Bologna, 7 marzo 2024 - Portare l'nel contesto delladell'infanzia ormai non è più utopia. Parte proprio dall'la sperimentazione che vede le ore scolastiche dedicate al movimento e allo sport arrivare tra i più piccoli, attraverso unintitolato "Attiva per l'Inclusiva" che ha come protagonisti principali circa 2.500 bambini dai 4 ai 5 anni. L'iniziativa La Regione, la società statale ‘Sport e Salute’ e l'Ufficio scolastico regionale hanno dato vita a unindirizzato a portare nelle scuole dell'infanzia le ore dedicate all'. "Attiva per l'...