Attesa per il sostituto Fermana | esonerato Protti

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’era delbis finisce. Laha deciso di esonerare l’allenatore a otto giornate dalla fine del campionato. Con questo comunicato il club ha salutato il tecnico: "Lacomunica ufficialmente che il tecnico Stefanoè stato sollevato dall’incarico di guida tecnica della prima squadra gialloblù. Una decisione che conferma la volontà della società gialloblù di mettere in atto tutti gli sforzi e le soluzioni possibili in questa fase delicata della stagione". La nota ufficiale prosegue: "Al tecnico vanno i ringraziamenti per il lavoro e l’impegno profuso per la causa gialloblù in queste due stagioni e il miglior in bocca al lupo per il proseguo della stagione". Nella mattinata di mercoledì è arrivata la comunicazione dell’esonero all’allenatore. Il contratto rifirmato a ottobre prevedeva anche il ...