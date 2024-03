Attacco missilistico nel Golfo di Aden | due morti e sei feriti

(Di giovedì 7 marzo 2024) Continuano gli attacchi nella zona dello Yemen, questa volta neldi, sotto il Mar Rosso, con dei missili che hanno causato la morte di almeno due marinai innocenti e il ferimento di sei persone. È quanto ha comunicato l’ambasciata britannica in Yemen, dopo l’rivendicato dagli Houthi contro una nave commerciale neldi. Attacchi quasi quotidiani per mano Houthi L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo, quando una nave portarinfuse, chiamata True Confidence, è stata colpita mentre transitava a sud-ovest della città portuale yemenita. La società di sicurezza marittima Ambrey ha riportato di “un’esplosione” vicino alla nave. La nave cargo True Confidence, con bandiera delle Barbados e registrata in Liberia, era sotto il controllo operativo della compagnia ...

Beirut, 3 feb. (Adnkronos) – Un gruppo di soldati israeliani è stato preso di mira sulle colline di al-Kubra, nel nord di Israele, in un attacco missilistico ... (calcioweb.eu)

Guerra a Gaza, la Cina prende posizione: “Palestina entri nell’Onu”. Israele risponde: “Dobbiamo distruggere Hamas”: Pechino chiede il “cessate il fuoco immediato”. Intanto sale a 3 morri e 4 feriti l’Attacco missilistico di ieri nel Maro Rosso ...msn

Guerra in Medio Oriente, colpito cargo nel Mar Rosso: sono 3 marinai le prime vittime degli Houthi. Cina: “A Gaza una vergogna per la civiltà”: Gli Houthi sono tornati a colpire nel Mar Rosso e per la prima volta dall'inizio della loro offensiva contro i mercantili occidentali hanno provocato vittime civili. Un cargo di proprietà greca è stat ...ilsecoloxix

Raid aerei di Usa e Uk in Yemen dopo 3 morti in Attacco Houthi a nave nel Mar Rosso: “Li puniremo”: Nelle scorse ore aerei militari di Stati Uniti e Regno Unito hanno sferrato un doppio Attacco su postazioni Houthi in Yemen bombardando due volte l'aeroporto ...fanpage