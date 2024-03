Attacco Houthi a nave cargo | morti tre membri dell’equipaggio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 (Adnkronos) – I proprietari del mercantile True Confidence hanno confermato oggi in una nota che tredell'equipaggio sono stati uccisi in unmissilistico sferrato ieri da milizianinel Golfo di Aden, al largo della costa meridionale dello Yemen. Il mercantile colpito ieri batte bandiera delle Barbados ed è di proprietà della Liberia. Il governo di Manila ha precisato che due delle vittime sono marinai filippini. In una nota, il Dipartimento per i lavoratori migranti ha spiegato che altri due marinai filippini sono rimasti gravemente feriti. L'equipaggio della True Confidence, colpita a 50 miglia nautiche a sud ovest del porto di Aden, era composto da venti marinai tra cui 15 filippini. ''Le autorità hanno trasferito i filippini sopravvissuti in un porto sicuro'', ha aggiunto ...