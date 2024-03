Attacco Houthi a nave cargo | morti tre membri dell’equipaggio

(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – I proprietari del mercantile True Confidence hanno confermato oggi in una nota che tredell'equipaggio sono stati uccisi in unmissilistico sferrato ieri da milizianinel Golfo di Aden, al largo della costa meridionale dello Yemen. Il mercantile colpito ieri batte bandiera delle Barbados ed è di proprietà della Liberia. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

