Attaccare con i difensori centrali

(Di giovedì 7 marzo 2024) Circa due anni fa, in questo articolo, scrivevo dell’uso sempre più diffuso di una difesa a tre, pura o ibrida, ma in funzione offensiva. Non è una novità insomma che i trenon siano più considerati sinonimo di difesa bassa, ma un modo innovativo perl’avversario. Come abbiamo visto in diversi casi, in Italia per esempio con l’Inter di Inzaghi, queste squadre attaccavano a partire da un’organizzazione posizionale definita che però poteva sciogliersi in maniera fluida se l’avversario o la partita lo richiedeva, o come risultato dell’interpretazione spontanea da parte dei singoli giocatori. Oggi questa tendenza si è estesa e ha raggiunto un nuovo livello. Non solo, infatti, l’Inter di Inzaghi ha portato su una nuova dimensione gli smarcamenti offensivi dei suoi...