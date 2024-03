Atp Indian Wells | Sonego al secondo turno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Esordio vincente per Lorenzoal torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 9.495.555 dollari). L'azzurro, numero 55 del mondo, supera il serbo Miomir Kecmanovic, numero 47 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-4 dopo un'ora e 31 minuti. — [email protected] (Web Info)

