ATP Indian Wells | pioggia protagonista in California Murray batte Goffin nella sfida ‘vintage’

(Di giovedì 7 marzo 2024) Calato il sipario sulla prima giornata degli incontri della parte bassa del tabellone principale maschile di. Un day-1 che ha avuto perlain avvicinamento alla sessione serale e di conseguenza una parte dei match dovranno essere recuperati nelle prossime ore. Le notizie sono quelle legate ai prossimi avversari di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’australiano Thanasi Kokkinakis (n.99 del mondo) giocherà il secondo turno contro l’altoatesino, visto il successo per 6-3 7-5 contro l’americano Marcos Giron (n.48 del ranking). Alcaraz, invece, se la dovrà vedere contro Matteo Arnaldi (n.40 ATP), che l’ha spuntata in due tie-break per 7-6 (6) 7-6 (3) contro il francese Luca van Assche (n.86 ATP). Nelle altre sfide che si sono tenute, vittoria un po’ a sorpresa dell’australiano Christopher ...

Matteo Arnaldi è nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells per la prima volta in carriera! Battuto Luca Van Assche in due tie-break con lo score di ... (oasport)

