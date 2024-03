Atp Indian Wells | Nadal si ritira | “Non sono pronto”

(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – Rafasidall’Atp Masters 1000 di. Lo spagnolo, assente dai campi da oltre un anno per problemi fisici, è costretto a rinviare il rientro. “Con grande tristezza devormi da questo meraviglioso torneo. Tutti sanno quanto mi piaccia giocare qui, anche per questo motivovenuto qui nel deserto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Game van Assche . Non passa il dritto del sanremese, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente per rimanere ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:59 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi-Van Assche . Grazie per aver seguito l’evento in nostra ... (oasport)

Matteo Arnaldi è nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells per la prima volta in carriera! Battuto Luca Van Assche in due tie-break con lo score di ... (oasport)

ATP Indian Wells, pioggia protagonista in California. Murray batte Goffin nella sfida ‘vintage’: Calato il sipario sulla prima giornata degli incontri della parte bassa del tabellone principale maschile di Indian Wells. Un day-1 che ha avuto per protagonista la pioggia in avvicinamento alla sessi ...oasport

Fognini, Cobolli e Sonego: diretta Indian Wells, orario e dove in tv: La sfida tra Sonego e Kecmanovic è in programma alle 20 (orario italiano) e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Il match sarà trasmesso in streaming su NOW, SkyGo e ...tuttosport

ATP Indian Wells, Rafael Nadal rinuncia: “Non mi sento ancora pronto”: Niente da fare. Nel cuore della notte italiana arriva una notizia importante dalla California, per la precisione da Indian Wells. Lo spagnolo Rafael Nadal ha deciso di ritirarsi dal Masters1000, dopo ...oasport