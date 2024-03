ATP Indian Wells | Jannik Sinner | “Il mio obiettivo è costruire la miglior versione di me stesso | se non lavoro sto male”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024)si è reso protagonista di un inizio di stagione folgorante, conquistando il suo primo titolo Slam in Australia, battendo Novak Djokovic e Daniil Medvedev in semifinale e in Finale, e l’ATP500 di Rotterdam, concedendo solo un set nel proprio percorso. In altre parole, un bilancio di 12 vittorie in altrettanti incontri disputati nel 2024. Questo score l’ha portato al n.3 del mondo, potendo insidiare nel corso del Masters1000 diil n.2 dello spagnolo Carlos Alcaraz. L’altoatesino ne ha parlato nell’incontro con i media in California: “Penso che il tennis sia uno sport bello perché puoi sempre fissare nuovi obiettivi. Non importa che tipo di titolo puoi conquistare. La prossima settimana è una buona settimana e una buona opportunità per fare ancora qualcosa di grande“, ha dichiarato il nostro ...