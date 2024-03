Atp di Indian Wells | Nadal è costretto al ritiro | “Non mi sento pronto”

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 – Rafasi ritira dall’Atp Masters 1000 di. Lo spagnolo, assente dai campi da oltre un anno per problemi fisici, èa rinviare il rientro. “Con grande tristezza devo ritirarmi da questo meraviglioso torneo. Tutti sanno quanto mi piaccia giocare qui, anche per questo motivo sono venuto qui nel deserto in anticipo per allenarmi. Ho fatto un test nel weekend e non miper giocare al più alto livello in un torneo così importante. Non è una decisione facile ma non posso mentire a me stesso e a migliaia di tifosi”. Nel tabellone principale di, al primo turnoavrebbe dovuto affrontare il canadese Milos Raonic. Al suo posto, ...

LIVE Sonego-Kecmanovic, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: sfida che rievoca la Coppa Davis in prima serata: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024 tra Lorenzo Sonego ed il serbo Miomir Kecman ...oasport

Indian Wells 2024: Ben Shelton Issues an Apology to Caroline Wozniacki for Catching Her Off Guard at Eisenhower Cup: A lucky escape for Caroline Wozniacki! Ben Shelton‘s tricky kick serve almost hit the 33-year-old Danish tennis star on her head during their semifinal clash at the Eisenhower Cup during the early ...msn

Arnaldi passa il primo turno a Indian Wells ma si troverà di fronte ad Alcaraz, serve un’impresa: Matteo Arnaldi ha raggiunto il secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells, superando per 7-6 7-6 il francese Luca Van Assche e sfiderà il numero due del mondo, lo spagnolo Carlos ...ilsecoloxix