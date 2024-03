Atletica | Coppa Europa | 18 azzurri in viaggio per Leiria

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sono 18 gliche si stanno recando in Portogallo, a, per disputare ladi specialità, prevista tra sabato 9 e domenica 10 marzo. Leonardo Fabbri e Zane Weir sono osservati speciali dopo il bronzo e il quarto posto dei Mondiali indoor di Glasgow. Attenzione anche su Sara Fantini e Daisy Osakue. La Nazionale si presenta con quattro squadre, alla caccia di medaglie. I lanci inizieranno alle 17.00 italiane. Nel disco si vedrà Alessio Mannucci, Michele Fina nel giavellotto U23 e martello invece per Marco Lingua. Sara Fantini rappresenterà l’Italia nel martello, mentre Daisy Osakue cercherà il successo nel disco. Presente anche Stefania Strumillo, che si impegnerà nel peso. Paola Padovan protagonista nel giavellotto, mentre nella stessa specialità U23 ci sarà Giovanni Frattini e Davide Costa nel ...

