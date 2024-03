Atleta abusata | i due schermitori indagati non gareggiano al torneo di sciabola U20

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lucca, 7 marzo 2024 – Hanno deciso di non presentarsi in pedana i duein relazione al caso dell'durante il ritiro di Chianciano Terme. Lapo Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella, i giovanitori finiti nella denuncia per stupro da parte di unadella nazionale giovanile uzbeka, erano iscritti aldiU20 in programma a Lucca: Pucci era atteso per oggi, per la prova Open nazionale giovani, e non si è presentato, Nardella deve gareggiare domani (Open Nazionale) ma da quanto trapela anche lui non si presenterà in gara. La Federazione sul caso - risalente alla scorsa estate - aveva detto di essere pronta a costituirsi parte civile. I legali dei duehanno sostenuto in ...