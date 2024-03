Atalanta | un pieno di rimpianti Gol di Scamacca e tre pali colpiti Ma è solo pari contro lo Sporting

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un pareggio con tanti legittimi, per tre, per un’ottimauscita con l’1-1 a Lisbona dalla gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il primo round della sfida tra neroverdi e nerazzurri termina con unche lascia apertissimi i giochi per la partita di ritorno giovedì prossimo a Bergamo, ma adesso la bilancia del pronostico pende dalla parte dei bergamaschi. Perché la gara dell’Alvalade ha confermato una superiorità della Dea già mostrata nella vittoria nello stesso stadio a ottobre nel 2-1 e nel pareggio a novembre al Gewiss nei due confronti nel girone D. La squadra di Gasperini torna dal Portogallo con un bagaglio di, per treda Holm,e Lookman, per ...

