Atalanta: il paradosso di Scamacca, il dato: Gianluca Scamacca è tornato ieri al gol nell`andata degli ottavi di finale di Europa League , avendo approfittato di un errore della difesa dello Sporting Lisbona.calciomercato

Non solo Champions League. Anche Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina possono passare il turno in Europa League e in Conference: Non solo Champions League. Anche Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina possono passare il turno in Europa League e in Conference ...gazzetta

Fantacalcio Milan, il paradosso di Okafor e Jovic: top da riserve, flop da titolari. Come gestire le seconde scelte dell’attacco rossonero: Paul Pogba è stato squalificato per quattro anni come conseguenza del caso di doping,... Dopo gli ultimi due recuperi della 21ª giornata giocati in settimana, con le vittorie ...calciodangolo