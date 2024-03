Astro Duel 2 è ora gratis su Epic Games Store!

Astro Duel 2 Free On Epic Games Store, The Bridge Coming Next Week: Astro Duel 2 is a sci-fi combat game combining top-down space dog fights with up-close platforming action. Whether versus or co-op, battle through space and on foot at the same time! Strike within the ...worthplaying

PC fans can grab a must-play new release – and it’s completely free: Those who visit the Epic Games Store this week can get their hands on Astro Duel 2. It’s a party game, where you can play in co-op or versus with your friends in space battles. Astro Duel 2 has a cute ...thesun.co.uk

Epic Games Store, il gioco gratis di oggi è "astrale": Da oggi è disponibile il nuovo gioco gratuito regalato da Epic Games Store, scaricabile dal 7 marzo al 14 dello stesso mese.spaziogames