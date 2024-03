Assoluti Primaverili di Nuoto | Deplano fa bis | vola alle Olimpiadi anche nei 100 stile libero

(Di giovedì 7 marzo 2024) Riccione, 7 marzo 2024 – In attesa delle finali del pomeriggio del 7 marzo, aglidia Riccione, Leonardonon si ferma. E a seguito della qualificazione olimpica avuta nei 50 metri, l’Azzurro fa bis e si prende il pass100con uno straordinario primato personale di 48?09. Il crono garantisce al velocista azzurro un posto nella staffetta della 4×100. Tuttavia, come riporta feder.it ‘per avere il pass nella gara individuale dovrà infatti aspettare, oltre alla finale del pomeriggio,le prime frazioni delle 4×100previste sabato’. “Ovviamente sono felicissimo e dedico questo tempo e il pass alla mia ...

Dopo il pass olimpico per Parigi 2024 nei 50, Leonardo Deplano stacca anche quello della staffetta 4×100 stile libero e lo fa con il tempo di 48”09 nuotato ... (sportface)

Nuoto, risultati batterie: Leonardo Deplano in versione aeroplano nei 100 sl, Fresia sorprende nei 200 misti: Calato il sipario su una terza giornata di batterie piuttosto movimenta a Riccione, sede degli Assoluti Primaverili di nuoto. La rassegna che mette in palio oltre ai titoli nazionali anche i pass per ...oasport

Domusbet pronta per Enada 2024, poker d’assi presenti nello stand: Marco Materazzi, Nicola Ventola, Lele Adani e Simone Tiribocchi: Fervono infatti i preparativi per la Fiera Enada Primavera 2024 che si terrà a Rimini dal 12 al ... alla nascente DPL Holding del Presidente Francesco Di Paola protagonista assoluto della kermesse.agimeg

Calendario Campionati Italiani nuoto 2024 oggi: orari 7 marzo, programma, tv, streaming: Terza giornata di gare negli Assoluti Primaverili di nuoto a Riccione. Il day-3 vedrà le batterie iniziare alle 10.00, mentre le Finali, divise per categorie (Giovani, B, assoluta), cominceranno nel p ...oasport