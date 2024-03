Assoluti nuoto Riccione 2024 oggi in tv | canale | orario e diretta streaming giovedì 7 marzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tutto pronto per le gare di, terza giornata dei Campionati Italianiprimaverili didi. I migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore, tappa fondamentale per valutare la preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi. Tra le gare in programma i 100 stile femminili con Sofia Morini, Chiara Tarantino e Costanza Cocconcelli, e quelli maschili con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Leonardo Deplano e Manuel Frigo, oltre ai 200 misti sia maschili che femminili. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 diper la sessione mattutina, mentre alle ore 17.30 prenderà il via la sessione pomeridiana. SEGUI IL LIVE IL CALENDARIO ...