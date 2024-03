Assolto 27enne accusato di avere ferito Denis Dosio con bicchiere di vetro | le motivazioni

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nel 2019,accusò unbarese di averlospaccandogli undisulla fronte, mentre si trovavano in un locale a Mykonos. Il giovane è statoper non aver commesso il fatto.

