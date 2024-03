Asl Roma 4 | corso di formazione per operatori socio-sanitari | tutte le informazioni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 7 marzo 2024) Civitavecchia, 7 marzo 2024- Si rende noto che la Asl4 ha organizzato undiper l’acquisizione della qualifica di operatoreo per l’anno formativo 2024-25. Ilsi articolerà in lezioni pomeridiane di un totale di 1012 ore e gli studenti saranno divisi in tre classi. Le lezioni si svolgeranno a Civitavecchia e a Bracciano ed il costo, di mille euro, è stato calmierato rispetto a quello sul mercato per dare la possibilità ad una platea più ampia di partecipare. In tutto sono 94 i posti disponibili, viene privilegiata la residenza nei comuni sede del(Civitavecchia e Bracciano), e di questi due posti sono stati riservati a persone detenute e due a soggetti fragili con patologie psichiatriche, in un’ottica di massima e piena ...