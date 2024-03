ASL | nuovo concorso per l’assunzione di 6 figure a tempo indeterminato

(Di giovedì 7 marzo 2024)di lettura: < 1 minutoNon si ferma l’impegno dell’Asl Benevento a favore del territorio: con la delibera n. 127 del 07/03/2024, l’Azienda Sanitaria ha indetto una nuova procedura selettiva per la stabilizzazione adi cinque Assistenti Sociali e un Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza. “Continuiamo a perseguire l’obiettivo di rafforzare l’offerta di Salute del nostro territorio – dichiara il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe – anche con l’acquisizione di personale di diversi ruoli e funzioni. Con questa ulteriore procedura di stabilizzazione confermiamo l’attenzione dell’Azienda Sanitaria Locale nei confronti del personale precario, valorizzando le competenze, promuovendo la stabilità lavorativa, garantendo continuità e qualità nei servizi socio-sanitari.” Il termine ultimo per ...

