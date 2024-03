Artista italiano Jorit parla con Putin | poi foto insieme

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) E' Ciro Cirullo, notodi strada conosciuto con il nome di, il giovaneche ieri sera ha dialogato con il presidente russo Vladimirdurante un forum della gioventù a Sochi. Alla fine del forum Cirullo ha chiesto adi poter fare unacon lui, perché, ha detto, "in Italia si dicono tante cose strane su di lei". Al che il presidente ha risposto: "Certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale".ha poi fatto unacon l'e una con un giovane africano.