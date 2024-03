Arte in Tunisia Nesrine Mahbouli | dai piccoli passi di ‘Micaela’ al ritmo metal di Cartagena

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 7 marzo 2024) “La mia storia con la musica è iniziata probabilmente con mio padre. Mio padre era anche un cantante e un chitarrista. Ovviamente avevamo stili diversi. A lui piacevano le cose più moderne, mentre io ho sempre preferito l’opera. A dire il vero, è un po’ strano il modo in cui è iniziata. Facevo musica rock e, avevo quindici o sedici anni, nella band del liceo con mio cugino come cantante. Mi hanno presa e ho iniziato da lì. Poi, nel corso degli anni, ho scoperto questo sottogenere, ilsinfonico, che sposa musicaad una tecnica vocale operistica. Ho incominciato a cantare a caso, letteralmente a caso, poi verso i vent’anni ho realizzato che fosse qualcosa di veramente bello. Ho sentito qualcosa muoversi dentro, allora non sapevo cosa fosse. Era solo supporto, canto con il diaframma. Così ho iniziato a provare qualsiasi ...