Arrivano ad aprile 2024 altre rimodulazioni Vodafone | i primi riscontri oggi

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024) Stanno per arrivare proprio in questi giorni alcune interessanti (e poco desiderate), secondo quanto trapelato proprio in queste ore in vista del mese di. Come si poteva facilmente prevedere, ilha tutte le sembianze di un anno abbastanza incentrato sugli aumenti da parte degli operatori, fatta eccezione per Iliad che da sempre ha deciso di non voler seguire questa linea. A prescindere dai miglioramenti assicurati alla rete, che spesso e volentieri si trova alla base dei rincari dei suoi competitors, stando almeno a quello che si evince dai vari comunicati ufficiali di questi anni. Prime informazioni trapelatesullein arrivo adqui in Italia In ogni caso, dopo aver analizzato ...