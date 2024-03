Arriva la nave Sea Watch 5 | nono sbarco di una Ong a Ravenna A bordo la salma di un 17enne | polemica sui soccorsi in ritardo

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 – E’ atteso per lunedì 11 marzo, intorno alle 10, l’arrivo presso il terminal di Porto Corsini, il, a partire dal 31 dicembre 2022, di navi Ong. Si tratta della Ong Sea5,battente bandiera tedesca, attualmente al largo dell’isola di Malta, che ha recuperato 51 migranti più unadi un, morto ieri sulladopo circa due ore dal salvataggio. Oggi pomeriggio il Prefetto diCastrese De Rosa ha convocato alle 17.30 una prima riunione del Tavolo di Coordinamento con tutti gli Enti coinvolti per stabilire tempi e modalità per l’accoglienza delle 51 persone ae del feretro del ragazzo deceduto. Quello di lunedì sarà, come detto, il ...

